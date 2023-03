Friends, Jennifer Aniston: “Oggi è ritenuta offensiva”

La storica interprete del personaggio di Rachel Green nella sit-com più famosa degli anni Novanta ha detto in una recente intervista rilasciata all'Associated Foreign Press che “c’è un’intera generazione che oggi trova Friends offensiva”. E ha aggiunto: “Ma tutti abbiamo bisogno di divertirci, non possiamo prenderci troppo sul serio”. Secondo la star, oggi è molto difficile cercare di fare ridere senza tradire il politically correct

Jennifer Aniston, interprete del personaggio di Rachel Green, ha detto in un'intervista all'Associated Foreign Press che “c’è un’intera generazione che oggi trova Friends offensiva”. E ha aggiunto: “Ma tutti abbiamo bisogno di divertirci, non possiamo prenderci troppo sul serio”. Secondo la star, oggi è molto difficile cercare di fare ridere senza tradire il politically correct. “Alcune persone e ragazzi che oggi rivedono gli episodi di Friends li trovano offensivi”, ha dichiarato nell’intervista, rilasciata in occasione dell'uscita di Murder Mystery 2, il sequel della commedia che mescola comedy e giallo in cui affianca un mostro della comicità del calibro di Adam Sandler. “C’erano cose che non erano mai state intenzionali e altre… beh, dovevamo pensarci bene”, ha proseguito l’attrice riguardo lo show televisivo a cui deve il suo strepitoso successo. “Ma non credo che ci fosse una sensibilità come quella di adesso”.



Aniston: "La bellezza della commedia è che ci prendiamo in giro da soli, scherziamo sulla vita” L'attrice ritiene che oggi a Hollywood sia diventato molto difficile tentare di fare ridere senza tradire il politically correct. “È diventato rischioso perché si deve stare attenti, il che rende tutto più difficile per i comici. La bellezza della commedia è che ci prendiamo in giro da soli, scherziamo sulla vita”, ha aggiunto Jennifer Aniston.



La diva ha preso parte a Friends per tutte le sue dieci stagioni, calandosi nel ruolo di Rachel Green. Proprio sul set della storica sit-com americana aveva conosciuto quello che è diventato poi il suo storico marito, Brad Pitt. E proprio su quel set è stata consacrata a star di Hollywood.

Jennifer Aniston parla della difficoltà di fare commedie oggi

I tempi sono molto cambiati, a detta di Aniston (e come darle torto?). In passato “si poteva fare ironia su un bigotto e riderne, era molto divertente. E lo si faceva per far capire quanto ridicole fossero quelle persone. Ora non possiamo più farlo”, ha affermato la star parlando all'Associated Foreign Press.

“Tutti hanno bisogno di divertimento, il mondo ha bisogno di umorismo. Non possiamo prenderci troppo sul serio. Soprattutto negli Stati Uniti. Siamo tutti troppo divisi”, ha aggiunto.



Cita gli States innanzitutto perché ci vive - e ci lavora - ma anche perché parliamo di un Paese che ha messo a punto un nuovo regolamento secondo cui i film, per essere candidati ai premi Oscar, dovranno rispettare alcuni criteri di inclusività.



“Inclusività con buona pace del talento - questo sconosciuto - che sembra essere stato soppiantato da valori che sarebbe opportuno tributare in modi più intelligenti e funzionali di un codice”, scrive in queste ore il giornalista Mario Manca su un articolo pubblicato su Vanity Fair.

Murder Mistery 2, il giallo che mescola indagini a divertimento puro (cercando di non offendere nessuno) Jennifer Aniston in queste ore ha parlato della difficoltà di oggigiorno di fare ridere senza offendere la sensibilità dilagante a ragione, dato che l'attrice è reduce dal set di un film comico. La commedia in questione è Murder Mistery 2, sequel di Netflix in arrivo sulla piattaforma di streaming domani, venerdì 31 marzo. Nel film l'attrice interpreta Audrey, moglie di Nick Spitz. Dopo aver aperto un'agenzia investigativa, i due affronteranno un caso che potrebbe fare finalmente decollare la loro carriera quando un ricco amico verrà rapito il giorno delle nozze. Una commedia gialla dal cast stellare che fa della risata l'ingrediente numero uno, prima ancora della suspense da giallo. Ma quanta fatica oggi per suscitare quel riso, senza che diventi amaro come nel celebre film di Dino Risi... approfondimento Adam Sandler e Jennifer Aniston nel trailer del film Murder Mistery 2