Adam Sandler e Jennifer Aniston nel trailer del film Murder Mistery 2

Nick e Audrey Spitz questa volta sono impegnati a risolvere un caso che alza la posta in gioco e dà finalmente ai due detective l'occasione per realizzare tutto ciò che hanno sempre sognato: il successo della loro agenzia e il tanto atteso viaggio a Parigi. Adam Sandler e Jennifer Aniston tornano protagonisti nel sequel Murder Mystery 2, diretto da Jeremy Garelick e scritto da James Vanderbilt che esce il 31 marzo su Netflix ((visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick)). Nel cast anche Mark Strong, Mélanie Laurent, Jodie Turner-Smith, Kuhoo Verma, John Kani e Dany Boon.

Murder Mystery 2: la trama del film approfondimento Julia Roberts e Jennifer Aniston insieme in una nuova commedia A quattro anni dalla risoluzione del loro primo caso di omicidio, Nick e Audrey Spitz (Adam Sandler e Jennifer Aniston) sono diventati detective a tempo pieno ma faticano ad avviare la loro agenzia investigativa. Quando sono invitati a festeggiare il matrimonio di un loro amico (Adeel Akhtar) sulla sua isola privata, si ritrovano immersi in nuovo mistero... Non appena la festa ha inizio infatti, qualcuno rapisce lo sposo per ottenere un riscatto e tutti gli eleganti ospiti, i familiari e la stessa sposa diventano possibili sospettati.

Il trailer di Murder Mystery 2 GUARDA ANCHE Tutti i video su cinema e film Il trailer inizia sulle note del brano iconico La Vie En Rose sullo sfondo di Parigi per poi essere bruscamente interrotto da una parentesi che strizza l’occhio a Bollywood con Nick e Audrey impegnati in un colorato matrimonio tradizionale indiano. Qualcosa va storto e i due tornano all’azione come nel primo film. Sparatorie, inseguimenti, esplosioni, battute inarrestabili in quella che sembra una commedia di spionaggio esilarante e divertente, a giudicare dalle prime immagini.