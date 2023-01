Due grandi star di Hollywood reciteranno fianco a fianco in un nuovo film targato Amazon. Cosa sappiamo fino a oggi del progetto Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Amazon Studios ha vinto la sfida con altri colossi dello streaming per aggiudicarsi la nuova commedia con protagoniste due star di Hollywood molto amate e molto richieste: Julia Roberts e Jennifer Aniston. Il film ancora senza titolo sarà scritto e diretto da Max Barbakow. Reduce dal successo di Ticket To Paradise al fianco di George Clooney, Julia Roberts reciterà al fianco di una amica e collega di vecchia data anche se al momento non si hanno molti dettagli sulla trama del film. Dalle prime indiscrezioni si dice che la storia ruoterà intorno allo scambio dei corpi.

Una commedia promettente approfondimento Jennifer Aniston: «Ecco come vivere meglio il tempo che passa» Max Barbakow, regista di Palm Springs - Vivi come se non ci fosse un domani nel 2020, per questa commedia si ispirerà a un soggetto originale. Il progetto sarà prodotto dalle stesse attrici protagoniste, insieme a alla Lucky Chap Entertainment di Margot Robbie. Jennifer Aniston e Julia Roberts non hanno mai lavorato insieme in un progetto fino a oggi, quindi il pubblico e la critica sicuramente sono curiosi di assistere all’evento. L’idea si rifà a diversi prodotti cinematografici che hanno usato lo stratagemma dello scambio corpi con successo come Quel Pazzo Venerdì con Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan. Le due attrici, inoltre, sono entrambe molto legate al mondo delle commedie romantiche e non, quindi saranno sicuramente nel loro habitat ideale seppur una nei panni dell’altra.

Le due star insieme sul set GUARDA ANCHE Tutti i video su cinema e film Julia Roberts recentemente ha avuto anche un’esperienza sul piccolo schermo con la serie tv Gaslit e nel corso del 2023 sarà di nuovo al cinema con Leave the World Behind, un dramma che la vede al fianco di Ethan Hawke e Kevin Bacon. Anche Jennifer Aniston l’abbiamo ammirata in The Morning Show, una serie tv targata Apple TV+ (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) con Reese Witherspoon, e a breve uscirà su Netflix il nuovo film Murder Mistery 2 con Adam Sandler.