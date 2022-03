Gaslit, trailer della serie con Julia Roberts sullo scandalo Watergate

È uscito il video che anticipa ciò che vedremo nella serie televisiva di Starzplay che racconta il famoso scandalo da una prospettiva inedita. Lo show avrà come protagonisti Julia Roberts e Sean Penn ma si soffermerà soprattutto sul personaggio di Martha Mitchell (Julia Roberts). È stata la moglie del procuratore generale, amico e stretto collaboratore di Nixon nei primi anni Settanta. La serie uscirà il 24 aprile (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick)

L'attesissimo show uscirà il 24 aprile e avrà come protagonisti due divi hollywoodiani del calibro di Julia Roberts e Sean Penn, tuttavia si soffermerà soprattutto sul personaggio di Martha Mitchell (interpretato Julia Roberts).



È lei la prima donna di Gaslit: si tratta di colei che è stata la moglie del procuratore generale, amico e stretto collaboratore di Nixon nei primi anni Settanta.

Martha è stata la consorte di John Mitchell, coinvolto nei piani di sabotaggio messi in atto dall’amministrazione Nixon. Si tratta del celeberrimo scandalo che costrinse Richard Nixon a dare le dimissioni da presidente degli Stati Uniti d'America.



La serie, di genere drama, offrirà una lettura inedita della famosa vicenda che costò le altrettanto famose dimissioni. Si rivela interessante proprio per il punto di vista nuovo che ci offre.



Molto interessante è anche un altro aspetto, ossia - letteralmente - l'altro aspetto dei protagonisti: parliamo dell'incredibile trasformazione a cui i ben noti divi hollywoodiani sono stati sottoposti per calarsi nei panni di Martha e John Mitchell sul set di Gaslit. La serie-evento debutterà in Italia il 24 aprile in streaming su Starzplay (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

