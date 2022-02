Gaslit, il teaser della serie con Julia Roberts e Sean Penn

È uscito il teaser trailer di Gaslit, la serie televisiva con Julia Roberts e Sean Penn protagonisti, incentrata sullo scandalo Watergate.

In arrivo su Starzplay il 24 aprile, si tratta di un dramma che offrirà una lettura inedita della famosa vicenda che costò le dimissioni del presidente Nixon.



I due divi hollywoodiani sono stati sottoposti a una trasformazione impressionante per calarsi nei panni di Martha e John Mitchell sul set di Gaslit.

La serie evento debutterà in Italia il 24 aprile in streaming su Starzplay (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).



Potete guardare il teaser della serie Gaslit