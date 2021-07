Covid, Sean Penn minaccia di lasciare il set di Gaslit senza vaccini

Stop alle riprese finché tutti i membri della troupe non saranno vaccinati. La produzione di Gaslit, la prossima serie di Starz, rischia di subire un ritardo perché la sua star, Sean Penn, ha dato l’ultimatum ai colleghi di set: finché tutti non avranno ricevuto il loro vaccino contro il Covid-19, lui non tornerà al lavoro. Insomma, dove non arriva il Green Pass, ci pensa Penn.