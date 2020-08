I 60 anni di Sean Penn: quante ne sai sull'attore? FAI IL QUIZ

Dagli esordi al successo

approfondimento

Il documentario su Sean Penn parlerà anche del Coronavirus

Il talento di Sean Penn fa capolino sul grande schermo negli anni Ottanta e il suo volto diventa presto uno dei più celebri del panorama hollywoodiano. Dopo un'apparizione in tv nella celebre serie La casa nella prateria nel 1974 e nel film Taps - Squilli di rivolta (1981), per Penn si accendono i riflettori del grande cinema. Lo ricordiamo nei ruoli più svariati: in Carlito's Way (1993) di Brian De Palma è lo spregiudicato avvocato David Kleinfeld, in Mystic River (2003) di Clint Eastwood è un ex criminale, in The Interpreter (2005) di Sydney Pollack passa dalla parte dei buoni nei panni di un'agente dei servizi segreti americani. Sean Penn finisce pure per indossare la divisa dell’esercito americano nel ruolo del sergente Edward Welsh in La sottile linea rossa di Terrence Malick (1998) e diventa simbolo dell’attivismo gay prestando il volto a Milk, biografia di Harvey Milk, primo omosessuale dichiarato ad entrare attivamente nel sistema politico americano. Il lavoro più recente in cui compare è Il professore e il pazzo (2019), dove l’attore interpreta un ex medico che finisce in manicomio per avere assassinato un uomo sotto effetto di allucinazioni. Il film diretto da Farhad Safinia è ambientato alla fine del XIX secolo in Inghilterra.