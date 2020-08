Sean Penn conferma di aver sposato Leila George: "Nozze covid"

La star di Hollywood, dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, ha mostrato la fede nuziale davanti alle telecamere del talk show "Late Night with Seth Meyers”. La cerimonia, che si è svolta giovedì scorso, è stata officiata “virtualmente" via Zoom dal funzionario del Comune mentre la coppia, i due figli di Penn e il fratello della sposa, festeggiavano tra le mura di casa. I due sono legati dal 2016. Per l’attore di “Milk” si tratta del terzo matrimonio