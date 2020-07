Il documentario su Sean Penn parlerà anche del Coronavirus

Il lungometraggio che racconta dell’attività di beneficienza dell’attore ad Haiti mostrerà anche il suo impegno in prima persona per rendere più accessibili i test negli USA durante la pandemia

Il lungometraggio, che doveva essere proiettato in anteprima questo aprile al Tribeca Festival, rimandato a causa della pandemia da coronavirus ( segui gli aggiornamenti ), si incentra sull’ attività di beneficienza di Penn nell’isola di Haiti . Il due volte premio Oscar come Miglior attore protagonista (nel 2004 per Mystic River e nel 2009 per Milk) si è infatti impegnato in prima persona per aiutare la popolazione dopo il devastante terremoto del 2010 .

approfondimento

Auguri Sean Penn: i 59 anni di una star ribelle. FOTO

Per quanto il lavoro di Sean Penn ad Haiti continui a rappresentare il cuore della narrazione, il tempo in più concesso dal lockdown ha dato modo a Don Hardy e al produttore Shawn Dailey di ripensare il finale del documentario. Ecco quindi che durante i titoli di coda l’azione si sposterà negli Stati Uniti, attuale centro della pandemia assieme a paesi come Brasile e India.



Citizen Penn mostrerà quindi come l’attore si sia impegnato nei mesi scorsi, assieme all’associazione non profit CORE, a rendere più accessibili negli USA i test per il coronavirus, proprio nel momento in cui il presidente Donald Trump ripeteva a più riprese come questi non fossero prioritari per il contenimento dell’epidemia.



Un chiaro “schiaffo morale” a Trump, che proprio in questi giorni, di fronte ai numeri dei contagi negli USA ormai fuori controllo, ha cominciato a fare marcia indietro su alcune questioni legate alla pandemia, come ad esempio l’utilizzo della mascherina.