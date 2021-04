Gaslit, Dan Stevens sostituirà Armie Hammer nella serie tv

Il ruolo di Armie Hammer è stato affidato a Dan Stevens . Sarà lui uno dei protagonisti dello show, pronto ad affiancare Julia Roberts e Sean Penn. Il ruolo in questione è quello di John Dean . Si tratta di un giovane consigliere giudiziario della Casa Bianca. Un personaggio diviso tra le proprie ambizioni personali e le bugie raccontate per proteggere a ogni costo il Presidente degli Stati Uniti.

Assassinio sul Nilo e il problema Armie Hammer

Continua ad aggiornarsi l’elenco di produzioni dalle quali Armie Hammer è stato escluso. L’attore ha però già girato le sue scene per “Assassinio sul Nilo”, coinvolto nei vari cambi di programma relativi ai calendari delle uscite cinematografiche.

Inizialmente programmato per il 2020, il nuovo film diretto e interpretato da Kenneth Branagh uscirà l’11 febbraio 2022. Ci sarà tempo per valutare la situazione e comprendere come si evolverà il caso Hammer.

L’opinione pubblica è spaccata in merito alla vicenda, il che potrebbe avere un impatto enorme sulla riuscita in sala del titolo. Stando a quanto riportato da “Variety”, Disney non avrebbe alcuna intenzione di rigirare le sue scene. La produzione subirebbe un danno economico enorme. La soluzione potrebbe essere quella di evitare del tutto l’uscita in sala, lanciando il film in digitale, sfruttando la piattaforma Disney+. Nulla di confermato a riguardo. Discussioni rinviate di svariati mesi.