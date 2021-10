13/20 ©Getty

La bellissima e sensuale Laetitia Casta non è certo famosa per la bocca perfetta, ma lei ha sempre difeso il suo sorriso: "Non mi piace l’idea di cambiare me stessa per l’industria della moda. Se avessi sbiancato e raddrizzato i miei denti e mi fossi messa a dieta ferrea per cambiare il mio corpo, non avrei rispettato la persona che sono"

