20 attori fianco a fianco con i loro personaggi più famosi

Abbiamo tutti i nostri attori e attrici di Hollywood preferiti. Li ricordiamo nei loro film più iconici a volte ci chiediamo "Come sono diventati?". Ebbene, il graphic designer olandese, Ard Gelinck, ha preso questa domanda e l'ha applicata a diversi fantastici ritratti in stile "allora e adesso". Così ha Immaginato di vedere Jim Carrey come appare oggi accanto al suo personaggio di Scemo & più scemo Lloyd Christmas o Sylvester Stallone con Rocky. Bene, questo è il risultato. GUARDA LE FOTO