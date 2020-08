C'eravamo tanto amati, 10 coppie scoppiate insieme sul set

7/11 ©Getty

Kaley Cuoco e Johnny Galecki in The Big Bang Theory - Kaley e Johnny si sono conosciuti sul set di The Big Bang Theory nel 2007 e sono usciti in segreto dal 2007 al 2009. I due hanno recitato nello show per un decennio. Kaley ora è sposato con Karl Cook mentre Johnny è sposato con Alaina Meyer