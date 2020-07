Moda capelli, acconciature per l'estate: semplicità e accessori

6/6

“Wet Party Summer Hair” sono i look perfetti per l’estate che si possono realizzare facilmente ed avere un’immagine più GLOSSY. È una versione molto semplice da realizzare. Basta applicare dei conditioner senza risciacquo, o un prodotto “Sea Salt” e si avrà un look come quando si è al mare e i capelli si asciugano naturalmente. Sono degli spray che ricreano l’effetto del sale marino. Un look molto indicato anche per la sera.