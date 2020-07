1/7

"I vantaggi del taglio Pixie - racconta a Sky Tg24 Fabrizio Palmieri, Direttore Artistico di TONY&GUY - sono innanzitutto la praticità. Poi è assolutamente espressivo e incornicia il volto mettendo in risalto gli occhi egli zigomi. Quando ci si taglia i capelli dal lungo al corto è come se ci si spogliasse. Si sente la necessità di sorridere in modo diverso, l’espressività deve essere più controllata, perché non c’è più quella sorta di velo che copre in parte il viso. È una forma ideale per gli esperimenti: si può sperimentare ad esempio sui colori."

Scopri la moda dell'estate