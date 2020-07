1/15 ©Getty

Quando essere eroi sul set non basta, c'è chi si dimostra tale anche nella vita quotidiana. Succede ad alcune star come Leonardo DiCaprio. Come riporta Insider, durante una vacanza l'attore premio Oscar ha salvato un uomo rimasto in mare per 11 ore dopo esser caduto da una nave da crociera

