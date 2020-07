8/25

Per dirigere il remake del 2005, la produzione aveva originariamente pensato a Martin Scorsese. Ai tempi, però, il celebre regista era impegnato sul set di "Gangster of New York". Discorso simile anche per il ruolo di attore protagonista: Johnny Depp non era infatti la prima scelta. I produttori erano inizialmente orientati verso Robert DeNiro, ma il puntiglio di Tim Burton per il suo attore "feticcio" ebbe la meglio





Tim Burton e Johnny Depp, storia di un amore cinematografico