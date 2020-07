1/19 Webphoto

Ha composto più di 500 melodie per il cinema e la televisione, scrivendo per sempre il suo nome nella storia del grande schermo e della musica. Ennio Morricone è morto a Roma all’età di 91 anni. Una lunghissima carriera, scandita da innumerevoli premi tra cui l’Oscar alla carriera. Le lunghe collaborazioni con Sergio Leone, Elio Petri, Giuseppe Tornatore, Giuliano Montaldo e Dario Argento, ma anche le tante opere realizzate per Hollywood: Ennio Morricone è il nome di un genio che resterà indimenticato

È morto Ennio Morricone, il compositore aveva 91 anni