Il Regno Unito apre alle star di Hollywood per far ripartire il cinema

Per cercare di far ripartire le produzione cinematografiche, il governo inglese ha deciso che gli attori provenienti dall'estero saranno esentati dall'isolamento obbligatorio ma dovranno restare per due settimane in "una 'bolla' che include solo l'alloggio e il luogo delle riprese

Le star di Hollywood esentate dall'isolamento Il Regno Unito spalanca le porte alle star di Hollywood per cercare di aiutare la ripresa delle produzioni cinematografiche costrette a interrompere i lavori mesi fa a causa del lockdown (gli ultimi aggiornamenti). Gli attori provenienti dall'estero saranno esentati dall'isolamento obbligatorio per 14 giorni, ma dovranno restare per due settimane in "una 'bolla' che include solo l'alloggio e il luogo delle riprese", ha avvertito il ministro della Cultura britannico, Oliver Dowden. Tra le produzioni interrotte, c’è Mission Impossible 7 con Tom Cruise, ma anche Batman, Animali Fantastici 3 e la serie Netflix The Witcher.

Le dichiarazioni del ministro della Cultura britannico, Oliver Dowden approfondimento Distanziamento e test, la macchina di Hollywood riparte "Vogliamo che l'industria si riprenda ed esentare un numero limitato di cast e troupe essenziali dalla quarantena fa parte del nostro costante impegno per far riprendere a girare le telecamere in sicurezza", ha spiegato Dowden. Una decisione accolta con entusiasmo dal settore e che arriva dopo che sono state pubblicate le linee guida per le riprese post-Covid.