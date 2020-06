Fase 3, riaperte le sale senza mascherine ma in sicurezza

L'ora X era fissata per oggi alle 17.15. Quando, dopo oltre tre mesi di serrata imposta dall'emergenza coronavirus, quattro strutture di UCI Cinemas, il principale circuito in Italia riapriranno da pionieri nel giorno del via libera ai cinema deciso dal governo. Accoglieranno gli spettatori in crisi d'astinenza l' UCI Bicocca di Milano, L'UCI Orio di Bergamo, l'UCI Porta di Roma nella capitale e UCI Luxe Campi Bisenzio a Firenze, partecipando a una festa celebrata da pochi, con soli cento schermi aperti in tutta Italia oggi, come annunciato da Anec.

Tutte le informazioni da sapere prima di recarsi in sala

approfondimento

Dal 15 Giugno riaprono le sale. Che film potremmo vedere?



Andare al cinema da oggi in avanti sarà un po' come prendere un aereo, con il personale che vigilerà sulla reale occupazione dei posti assegnati prima del via alla proiezione, scaglionerà le uscite e un video con i comportamenti da

seguire che precederà le proiezioni. Si chiama "Divertiamoci insieme in totale sicurezza" e raccomanda di utilizzare i dispenser con le sostanze igienizzanti sparse in sala e all'ingresso, di tenersi lontani dagli altri spettatori quando ci si muove (con la mascherina) per andare alla toilette e, tra l'altro, di restare seduti al proprio posto alla fine della proiezione: il personale di servizio dotato di mascherine provvederà a far defluire gli spettatori liberando gradualmente le varie file. Anche gli spettatori dovranno presentarsi al cinema con la mascherina, ma, come prevedono i nuovi protocolli, non sarà obbligatorio indossarla durante la proiezione a differenza di quanto avviene, ha chiarito Biarne's, in Norvegia (la prima dove UCI Cinemas ha riaperto, con sette cinema) e Spagna, Germania e Portogallo (i tre paesi dove la settimana scorsa sono stati riaperti in tutto nove cinema).



Tutte le altre misure sono identiche invece, a partire dal consumo di food and beverage: poco corn e affini saranno consentiti nella propria poltroncina e saranno venduto all'interno dei vari cinema, per il momento solo quelli

confezionati. È consigliato l'acquisto online di biglietto ma gli spettatori potranno comprarli anche al cinema, così come e' successo in Spagna dove, ha raccontato, la metà dei biglietti è stata venduta al botteghino. Famiglie e conviventi potranno sedere vicini senza l'obbligo di mostrare documenti o fornire i nominativi all'ingresso: "In biglietteria prevarrà il buon senso - ha chiarito - se si presenteranno venti ragazzi dicendo che vivono tutti insieme difficilmente verranno creduto e dovranno quindi sedere con le due poltroncine di distanza uno dall'altro".