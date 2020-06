Dal 15 Giugno riaprono le sale. Che film potremmo vedere?

Tra molti dubbi e incertezze si ritorna in sala. Tanti i film proposti, soprattutto da alcuni successi dello scorso anno. In attesa dei tanto attesi blockbuster come Tenet, Onward, Mulan, Wonder Woman 1984 e Spongebob - Amici in fuga e molto altro ancora



Il prossimo 15 giugno sarà una data importante per il nostro cinema. Sarà, come annunciato dal Presidente del consiglio Giuseppe Conte lo scorso 16 maggio, il giorno in cui si metterà la parola fine alla chiusura forzata provocata dall'emergenza sanitaria ( (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE), delle sale chiuse dallo scorso 8 marzo.

I cinema che riapriranno approfondimento Franceschini: "20 milioni per le sale e 100 per il tax credit" Tuttavia la maggior parte delle sale cinematografiche, crediamo, non riapriranno i battenti alla data stabilita del 15 giugno, soprattutto per la mancanza di novità concrete da proiettare e anche per la volontà di attendere una ripresa delle grandi distribuzioni internazionali. Comunque sia, alcune catene come UCI Cinemas hanno comunicato che ripartiranno il 15 giugno con 4 sale, con in programma la progressiva riapertura di tutte le sale del circuito: le prime saranno UCI Bicocca a Milano, UCI Orio a Bergamo, UCI Porta di Roma e UCI Luxe Campi Bisenzio a Firenze. Invece, nessuna novità dalla catena The Space che si presume non riprenderà immediatamente l’attività dato che, ad ora, non è arrivata nessun tipo di comunicazione.

Le nuove norme di sicurezza approfondimento Fase 2, cinema e tv: firmato protocollo per ripresa delle produzioni Comunque sia, che deciderà di riprendere l’attività, non potrà prescindere dalle stringenti norme di sicurezza introdotte dal Dpcm sulle riaperture dello scorso 18 maggio. Tra queste possiamo elencare la presenza di dispenser di gel per le mani; la sanificazione costante di ogni ambiente; l'uso di mascherine; la riduzione dei posti a sedere e il relativo distanziamento sociale di almeno un metro; niente vendita di cibo o bevande.