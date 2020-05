Le regole saranno in vigore dal 18 maggio al 31 luglio. Stop all’autocertificazione per gli spostamenti interni alle regioni. Per viaggiare tra regioni e da o per l’estero bisogna aspettare il 3 giugno. Riaprono negozi, bar e ristoranti e parrucchieri ed estetisti, che dovranno rispettare le linee guida e i protocolli di sicurezza di settore

Via libera del Consiglio dei ministri al decreto-legge che introduce altre misure urgenti per fronteggiare l'emergenza coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE - GRAFICHE).. Le regole del testo riguardano le attività economiche, produttive e sociali e gli spostamenti, e saranno in vigore dal 18 maggio al 31 luglio.

Gli spostamenti dentro le regioni approfondimento Coronavirus Italia, dal 3 giugno ok ingresso in Italia da Paesi Ue Da lunedì 18 maggio non ci saranno più limitazioni per gli spostamenti all’interno del territorio della stessa regione, che non dovranno quindi più essere giustificati con l’autocertificazione. Tuttavia, questa libertà potrà essere revocata in caso di aggravamento della situazione epidemiologica. Non più solo visite ai congiunti, quindi, ma anche agli amici, sempre rispettando le distanze di sicurezza ed evitando assembramenti. Ancora vietato viaggiare tra regioni Rimane ancora vietato, fino al 2 giugno compreso, spostarsi con qualsiasi mezzo di trasporto in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute. Resta consentito il rientro nel proprio domicilio, abitazione o residenza. Dal 3 giugno, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali legati al rischio epidemiologico in caso zone specifiche. Le stesse regole varranno per gli spostamenti da e per l'estero, che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori.

Assembramenti e funzioni religiose approfondimento Coronavirus, la comunità ebraica si prepara per la Fase 2 Resta vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgeranno nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

Le attività economiche e produttive approfondimento Coronavirus, le linee guida per la riapertura dei parrucchieri. FOTO Il 18 maggio ripartono anche tutta una serie di attività tra cui negozi, bar e ristoranti e parrucchieri ed estetisti, che dovranno lavorare rispettando i protocolli e le linee guida del proprio settore di riferimento. Anche per le attività economiche, nel caso di una risalita dei contagi potranno intervenire provvedimenti statali. Sta alle Regioni monitorare con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale, e comunicare i dati al ministero della Salute, all'Istituto superiore di Sanità e al Comitato tecnico-scientifico. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica, la singola regione, informando contestualmente il ministro della Salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive rispetto a quelle disposte a livello statale.