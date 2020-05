Coronavirus Italia, contagi e fase 2: le notizie di oggi in diretta

"Da lunedì si riparte, ma serve fiducia e senso di responsabilità": è questo l'appello del premier che annuncia la riapertura dal 25 maggio di piscine e palestre e dal 15 giugno cinema e teatri. Intanto Fca utilizza la richiesta di un prestito pubblico di 6,3 miliardi in tre anni , specificando che andrà solo all'automotive in Italia. Il Pd frena il lingotto ma Conte lo difende: "Produce in Italia, dobbiamo creare le condizioni per riportare Fca qui".