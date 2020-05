Coronavirus a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Da domani spiagge di nuovo aperte a Ostia: "Ma solo per passeggiate e jogging". La sindaca di Roma, Virginia Raggi ha firmato l'ordinanza. Però, niente tintarella (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

11:02 - Domani riaprono le spiagge a Fiumicino

Con un'ordinanza firmata dal sindaco Esterino Montino, riapriranno domani, per la Fase 2 e solo per passeggiare ed attività sportive acquatiche e motorie (no tintarella), le spiagge nel Comune di Fiumicino sui 24 chilometri di costa, da Isola Sacra a Passoscuro, passando per Fregene e Maccarese. I controlli per gli accessi sulle spiagge libere saranno affidati ancora a Polizia locale, Protezione civile e forze dell'ordine mentre dal 25, quando potrebbe essere consentita anche la balneazione a mare, entreranno in campo una settantina di volontari delle associazioni di carabinieri, polizia e vigili del fuoco in congedo. Ieri, sulle spiagge libere del Lungomare della Salute, a Fiumicino, sono cominciati i primi interventi di sbancamento della sabbia accumulatasi lungo i muretti. Si attendono ora gli interventi di vagliatura e pulizia. Si potrà, dunque, accedere agli arenili per passeggiate, attività sportive acquatiche (surf, kite surf, canoa, vela in singolo, nuoto ecc) a patto che queste discipline siano svolte nel rispetto delle norme di sicurezza e della distanza interpersonale come disciplinata dai provvedimenti nazionali vigenti. Le spiagge, però, non possono essere occupate con attrezzature varie se non per il tempo necessario a prepararsi per l'inizio o la fine delle attività sportive. Non è ancora consentito prendere il sole, mettere ombrelloni o stendere teli per stazionare sugli arenili. Durante le attività sportive è obbligatorio tenere la distanza di almeno due metri, mentre se si passeggia si potrà rimanere ad un metro dalle altre persone. Rimane interdetto l'accesso ai giochi per bambini e alle attrezzature ginniche nei parchi e, naturalmente, rimangono vietati gli assembramenti di qualsiasi genere. Intanto, sono ancora in calo i positivi al Covid 19 nel Comune: "sono 13 le persone positive - spiega il sindaco Montino - mentre sono 26 quelle in sorveglianza attiva. Continua il trend in discesa, sebbene lentamente ed è un buon segnale. Questo significa che dobbiamo continuare a tenere alta l'attenzione e a seguire scrupolosamente le regole sanitarie. Da domani si potrà tornare a passeggiare o a fare sport individuali sulle spiagge. Raccomando a tutte e a tutti massima prudenza e buon senso: possiamo goderci il nostro mare in tutta sicurezza, per noi e per gli altri". Nel frattempo, gli oltre 110 tra stabilimenti balneari e chioschi attrezzati della costa si preparano, con lavori interni, per quando sarà consentita la balneazione, in attesa della definizione ultima delle misure di sicurezza.

10:46 - Festa in un locale a Latina, polizia sanziona tutti

A Latina alle ore 00:30 circa della notte scorsa i poliziotti, dopo una segnalazione per musica a volume alto, sono andati in una zona centrale della città, presso una nota discoteca. Sul posto i poliziotti hanno trovato la discoteca regolarmente chiusa, ma dalla parte retrostante, in una zona destinata a garage, proveniva la musica di sottofondo. All'interno sono state trovate 10 persone che stavano partecipando a una festa privata, tutte prive di mascherine e a distanza molto ravvicinata, tanto da poter determinare un concreto, possibile rischio di contagio. I poliziotti hanno sanzionato tutti gli avventori, compreso il responsabile del club, facendoli poi allontanare dal posto.

10:28 - Lo Spallanzani: "101 ricoverati e finora 438 dimessi"

In questo momento sono ricoverati allo Spallanzani di Roma "101 pazienti, di cui 55 positivi al Covid-19 e 46 sottoposti a indagini. Nove pazienti necessitano di supporto respiratorio. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o in altre strutture territoriali sono a questa mattina 438". Lo rende noto l'Istituto nel bollettino di oggi.

10:26 - Ristoratori di Fiumicino: "Ripartiamo con marchio qualità"

Pronti a riaccogliere da domani i clienti in "totale sicurezza". La ristorazione di Fiumicino, con oltre 600 attività, si riorganizza per la Fase 2. La novità è il marchio di qualità che sarà creato per testimoniare la totale conformità delle attività alle linee guida contro il Covid-19. La maggior parte dei ristoratori si dice pronta a riaprire e a un rodaggio iniziale. È quanto emerso dal nuovo incontro che ha visto oltre 100 imprenditori della ristorazione confrontarsi per la Fase 2, e che porterà all'attenzione del sindaco un documento unitario con sette punti, tra cui l'ampliamento del 50 per cento dell'occupazione del suolo pubblico, l'abolizione della Tosap, e la richiesta di un video sulle bellezze storico naturali del territorio e le eccellenze enogastronomiche da diffondere.

Da domani spiagge di nuovo aperte a Ostia: "Ma solo per passeggiate e jogging". La sindaca di Roma, Virginia Raggi ha firmato l'ordinanza. Oltre al transito in spiaggia saranno consentiti gli sport acquatici: surf, windsurf, canoa, canottaggio, barca a vela e nuoto. Per praticare queste attività sarà consentita l'uscita in mare e via libera anche alla pesca sportiva. Ma niente tintarella.