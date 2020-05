Coronavirus a Roma, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Così la sindaca: "Firmerò a breve un'ordinanza che consente ai gestori di bar e ristoranti di aumentare in poche ore lo spazio all'esterno dei loro locali, per i tavoli all'aperto"

7:19 - Virginia Raggi: "Fatta impresa, 70mila buoni spesa erogati"

"Dopo cinque giorni dall'annuncio del premier Conte abbiamo cominciato a distribuire i buoni spesa: un'impresa mai vista. Su oltre 100mila domande ricevute, abbiamo erogato 70mila buoni spesa. Circa 30mila domande non sono state accolte perché non avevano i requisiti. A molti altri cittadini abbiamo destinato 45mila pacchi che il Comune ha acquistato spesa per le famiglie più bisognose". Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, a Non è l'Arena. La sindaca ha spiegato che "molte domande non sono state accolte perché c'è stato chi ha presentato domanda più volte, in alcuni casi modificando una lettera del codice fiscale".

7:13 - Virginia Raggi: "In arrivo ordinanza per aumento tavolini dei locali"

"Firmerò a breve un'ordinanza che consente ai gestori di bar e ristoranti di aumentare in poche ore lo spazio all'esterno dei loro locali, per i tavoli all'aperto". Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, a Non è l'Arena.