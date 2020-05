Coronavirus Italia: le ultime notizie

L'Italia è entrata nel vivo della 'Fase 2' ( LO SPECIALE LE FAQ ). Riaprono negozi, ristoranti, bar, parrucchieri ed estetisti. Si torna a messa. Le città si rianimano e torna il traffico. Più gente sui mezzi pubblici. Dal 15 giugno via ai centri estivi. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio vuol riportare i turisti in Italia e dice "no" a "black list" tra i Paesi europei. Sul fronte degli aiuti economici all'interno dell'Ue Germania e Francia sono d'accordo 'su un piano temporaneo da 500 miliardi di euro che vengano dalle spese del bilancio Ue, quindi non prestiti, a diposizione delle regioni e dei settori piu' colpiti dalla pandemia'. Per il premier Conte si tratta di un buon punto di partenza 'per rendere ancora piu' consistente il Recovery Fund, nel quadro del budget europeo'. Mentre il premier austriaco avverte: "Ho sentito Olanda, Svezia e Danimarca e la nostra posizione non cambia. Devono essere prestiti, non aiuti".