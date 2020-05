Ue, scontro sul piano Merkel-Macron. I Paesi del Nord Europa dicono no

Dopo la proposta di Francia e Germania arrivata ieri per un piano da 500 miliardi per salvare l'Europa dopo l’emergenza Covid-19, è scontro politico. I fondi andranno infatti rimborsati da tutti gli Stati membri: la soluzione è ben vista da Paesi come Italia e Spagna, ma trova contrati i Paesi del Nord europeo. Intanto, il premier Conte ha avuto contatti con il presidente francese Macron sul negoziato per il Recovery fund. L’Ecofin cerca l'intesa sui fondi - circa 200 miliardi - che la Bei dovrebbe mettere a disposizione per aiutare le piccole e medie imprese, mentre è arrivato il via libera definitivo a Sure, lo strumento temporaneo per aiutare la cassa integrazione dei Paesi Ue durante la crisi (CORONAVIRUS: GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LA MAPPA DEI CASI NEL MONDO).