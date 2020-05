Lagarde: “Il Patto di stabilità va modernizzato mentre è sospeso”

“Bce deve perseguire una politica monetaria accomodante”

approfondimento

Lagarde spiega poi che lo choc all'economia della zona euro dovuto al Covid-19 "è notevole, senza uguali in tempo di pace. I nostri scenari vanno da una recessione del 5% a una del 12% nell'area euro per quest'anno, con un'ipotesi centrale dell'8%". In circostanze come quelle di oggi, "la Bce deve perseguire una politica monetaria accomodante quanto necessario per stabilizzare, allo stesso tempo, l'inflazione e l'economia" e "dobbiamo assicurarci che la politica monetaria si trasmetta a tutti i Paesi dell'area euro, in tutti i settori. È la ragion d'essere di quel nostro strumento eccezionale che è il Pandemic Emergency Purchase Programme (Pepp)". E aggiunge: Le linee di credito del Mes "non hanno niente a che fare con i piani di salvataggio del passato. Si tratta di offerte di prestiti che possono andare fino al 2% del Pil di ogni Paese, a tassi molto bassi e a condizioni minime".