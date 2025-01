Gelato artigianale, settore cresce ma le imprese faticano ad assumere

Introduzione

Il gelato artigianale è ancora un’eccellenza del Made in Italy e un pilastro dei consumi alimentari fuori casa. A confermarlo sono i dati elaborati dal Centro Studi Fipe-Confcommercio, secondo i quali il settore genera un volume d’affari di quasi 5 miliardi di euro. Coinvolge, inoltre, oltre 39mila esercizi tra gelaterie, bar-gelaterie e gelaterie-pasticcerie, con più di 90mila addetti impiegati. Tuttavia, secondo il Centro Studi Fipe-Confcommercio le prospettive per il futuro del settore sono incoraggianti ma non prive di sfide. Una di queste è la scarsità di personale. Nel corso del 2024, infatti, le imprese hanno incontrato serie difficoltà nel reclutamento di personale (circa 27mila persone) e anche in questo avvio di anno la situazione non sembra diversa