L'ideatore è Stefano Ferrara, gelataio da tre coni Gambero Rosso. Nella sua gelateria Formaessenza cerca di cambiare il modo in cui il gelato viene consumato e presentato

A Roma c'è una gelateria che non è come tutte le altre. Diverse, quindi, sono anche le sue creazioni, il suo gelato e soprattutto i suoi coni. Il posto si chiama Formaessenza, al mantecatore sta Stefano Ferrara (gelataio da tre coni Gambero Rosso) e la novità assoluta da lui inventata è un cono senza parti vuote, riempito interamente dalla cima fino al fondo.

I-conico

Almeno una volta nella vita tutti abbiamo pensato a come sarebbe avere un cono riempito fino all'orlo, anziché ricevere una singola pallina o poco più. A trasformare l'idea in realtà è stato però Ferrara, che ha creato un cono colmo dal fondo alla cima che ha chiamato I-conico.

Al suo interno ci sono ben cinque strati di gelato diversi, cinque consistenze studiate per deliziare il palato. Il progetto è nato nella gelateria Formaessenza che, secondo Ferrara, è "un nuovo modo in cui il gelato viene presentato e consumato. Rispetto alle gelaterie tradizionali, Formaessenza ha un approccio unico nel declinare il gelato in forme diverse, sfruttando idee nuove di bilanciamento e utilizzando sia il mantecatore espresso che il mantecatore tradizionale".