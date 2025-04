Città del sole partecipa ai Kid Pass Days per promuovere biodiversità

Arriva la scelta di partecipazione da parte di Città del sole di ospitare gli eventi Bioviva in molte città italiane, tra cui Milano, Roma, Napoli e Torino rendendosi parte attiva dei Kid Pass Days, la più importante maratona italiana di eventi dedicati ai più piccoli, favorendo l’incontro tra i bambini e l’immenso patrimonio culturale, storico, artistico e scientifico in Italia. Quest’anno l’edizione si terrà durante le giornate di sabato 10 e domenica 11 maggio e includerà il coinvolgimento di oltre cento musei e sedi culturali in tutto il Paese, con circa 150 iniziative di edutainment rivolte a bambini da 0 a 12 anni. La scelta di questa collaborazione è riconducibile al considerevole impegno di Bioviva verso i temi ambientali legati alla sostenibilità e biodiversità: le carte da gioco sono realizzate in carta certificata FSC e sono totalmente prive di plastica.