Pensioni febbraio 2025, ecco gli aumenti e le date di pagamento

Introduzione

Tra poco i pensionati potranno visualizzare il loro cedolino di febbraio 2025 sull'area riservata Inps. L'importo non verrà immediatamente accreditato: le date da tenere a mente sono l'1 febbraio (per chi ha un conto postale) e 3 febbraio (per chi ha quello bancario). Si ricorda poi che è previsto un aumento legato al recupero dell'inflazione pari allo 0,8% (anche se non tutti ne potranno beneficiare pienamente)