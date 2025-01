Pensioni 2025, requisiti non cambiano: ipotesi per uscita anticipata

Introduzione

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha detto di puntare su una sterilizzazione degli aumenti dei requisiti pensionistici legati all'aspettativa di vita, attesa in salita. Ha assicurato inoltre che la politica avrà "tutto il tempo" per fare le sue riflessioni e quindi decidere sulla base dei dati definitivi che darà l'Istat.

Succederà probabilmente a marzo. Per questo, il ministro spiega all'Ansa di aver dato "indicazione alla Ragioneria di aspettare con i decreti direttoriali. L'aumento è nelle prerogative della politica". "Questo è l'andamento che viene certificato dall'Istat e dall'evoluzione demografica ma non c'è e non ci sarà - rimarca Giorgetti - nessun decreto direttoriale finché la politica non si esprimerà".

Giovedì scorso la Cgil aveva evidenziato come il simulatore dell'Istituto di previdenza sociale avesse aumentato di tre mesi i requisiti per accedere alla pensione.