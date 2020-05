Coronavirus in Italia e nel mondo: le ultime notizie

Sono da oggi a disposizione i 55 miliardi del decreto rilancio, firmato ieri sera da Mattarella e pubblicato nelle scorse ore sulla Gazzetta Ufficiale. Nel giro di due-tre giorni - ha assicurato il ministro dell' Economia Gualtieri - saranno corrisposti i 600 euro per i 4 milioni di lavoratori autonomi assegnatari, e da oggi sarà possibile richiedere i 1.200 euro per il bonus babysitter o per i centri estivi per bambini. Al via da giugno ai contributi a fondo perduto per le imprese e la terza tranche fino a 1.000 euro per gli autonomi. Sul fronte europeo, la proposta di Germania e Francia sul Recovery fund, 500 miliardi di euro per i Paesi più colpiti dalla crisi è stata al centro di colloqui telefonici tra il premier Conte, Merkel e Macron. Per Palazzo Chigi il piano è una "componente fondamentale per una risposta economica europea tempestiva ed efficace alla sfida senza precedenti del Covid-19". Il totale dei casi nel mondo si avvicina ai cinque milioni.