Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

7:12 - File davanti agli store Ikea nel Milanese

Lunghe file si sono registrate anche oggi nel Milanese agli ingressi degli store Ikea di Corsico e Carugate. Come ieri, i clienti si sono presentati molto tempo prima dell'apertura e hanno atteso il loro turno in attesa di ricevere guanti e mascherine. A tutti, prima di entrare, è stata misurata la febbre. L'Ikea di Corsico, con i suoi 30mila metri quadrati, è il primo store italiano per fatturato del gruppo. Grazie all'applicazione ufirst è possibile prendere virtualmente il numero per la fila e monitorare, ovunque ci si trovi, l'avanzamento della coda da remoto, un sistema pratico testato per ora in 4 store italiani, tra cui quelli di Corsico e San Giuliano Milanese. "Siamo di fronte a una riapertura che sa quasi di una 'nuova inaugurazione' dei nostri store, un nuovo inizio in una realtà nuova" ha detto Asunta Enrile, ceo Ikea per l'Italia.

7:06 – Cisliano, il sindaco ferma i test sierologici: “troppe diffide”

Il sindaco di Cisliano, Luca Durè, ha deciso di "sospendere momentaneamente lo screening autonomo dei test sierologici eseguiti per il monitoraggio della epidemia causata dalla diffusione del virus Covid-19", dopo la "ennesima diffida che il Comune ha ricevuto dalla Ats di Milano". Lo spiega lo stesso primo cittadino del comune nel Milanese. Durè, con l'avvocato Gabriele Maria Vitiello, nei giorni scorsi aveva depositato un esposto-denuncia alla Procura di Pavia per "tutelare" la propria comunità "per la grave omissione di controllo e sorveglianza degli enti regionali preposti", tra cui l'Ats, "a seguito dei test sierologici effettuati nel comune". Il piccolo paese, infatti, è stato tra i primi nelle scorse settimane a far partire in autonomia i test per gli anticorpi del Coronavirus. La scelta di sospendere i test ora, chiarisce il sindaco, è stata presa "a seguito della ricezione, solo nel pomeriggio precedente alla giornata programmata per i prelievi, della ennesima diffida che il Comune ha ricevuto dalla Ats di Milano, ritenendo illegittimamente che 'allo stato non sussistono i presupposti perché l'iniziativa promossa dal Comune di Cisliano possa essere proseguita in condizioni tali da assicurare la tutela della salute pubblica'". Il Comune, ribatte il sindaco, "in modo adeguato, risponderà a tale diffida del tutto pretestuosa e illegittima vista la infondatezza dei richiami indicati atteso che il lavoro dei test sierologici è stato sempre svolto, seguendo non solo i principi di diritto e di fatto per la salvaguardia della salute di ogni singolo individuo, ma anche le raccomandazioni comportamentali ed i criteri sanitari delle linee guida indicate dal Ministero della Salute, dalla stessa Regione Lombardia e dalla Organizzazione Mondiale della Sanità". "Sembra - ha spiegato l'avvocato Vitiello - che non sia ancora chiaro un aspetto fondamentale di questa vicenda, la tutela della salute del cittadino". Qui, ha aggiunto il legale, "non si tratta di individuare il primo della classe o il Comune virtuoso, ma di tutelare e salvaguardare il diritto di una comunità anche in presenza di una distorta e nociva burocratizzazione. Il Comune di Cisliano ha tutte le carte in regola per offrire adeguate risposte non solo alla Ats di Milano e continuare gli opportuni test sierologici".