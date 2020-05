Coronavirus, in Lombardia 294 nuovi contagi e 65 decessi

Continua a diminuire il numero dei ricoverati in terapia intensiva, 231, meno 13, e negli altri reparti, 4.281, meno 145. I morti sono in totale 15.662

Cala il numero dei positivi in Lombardia. I nuovi casi registrati sono 294, per un totale di 85.775, con 11.508 tamponi. Emerge dai dati diffusi dalla Regione in merito all'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA). Continua a diminuire il numero dei ricoverati in terapia intensiva, 231, meno 13, e negli altri reparti, 4.281, meno 145. I morti sono in totale 15.662, con 65 nuovi decessi, mentre ieri erano stati 54. Ieri i nuovi positivi erano stati 462 con 14.918 tamponi.