L'Academy of Motion Pictures Arts and Science sta considerando la possibilità di posticipare gli Oscar in calendario il 28 febbraio 2021. Lo riporta Variety. "E' probabile che siano posticipati", afferma una fonte con Variety. Secondo un'altra fonte la data fissata resta attualmente invariata.

Il posticipo è legato all'emergenza coronavirus (LO SPECIALE), che ha già costretto l'Academy a rivedere le norme per le candidature. I dettagli, così come le nuove date, non sarebbero ancora stati discussi.