Inflazione, i beni e i servizi che hanno avuto rincari record nel 2024

Nonostante i rincari record messi in luce da Codacons, bisogna segnalare anche i beni e i servizi che invece hanno visto un calo nei loro prezzi. Il decremento maggiore nel 2024 (nonostante il rincaro sul triennio) ha riguardato l'energia elettrica sul mercato libero, in discesa del -25,7%. Mentre nel triennio il decremento maggiore è stato sugli apparecchi per la ricezione e riproduzione di immagini e suoni (-36,4%). Sempre l'anno scorso son scesi i prezzi dell'energia sul mercato tutelato (-24,2%)