Piano Germania-Francia per ripartenza: 500 miliardi “da bilancio Ue"

Berlino e Parigi propongono un piano di ripartenza economica dopo la crisi causata dalla pandemia. Videoconferenza fra Angela Merkel e Emmanuel Macron: chiara posizione pro Europa. La Cancelliera: 500 miliardi per ricostruire, da prendere da bilancio Ue, non prestiti. Con il Recovery fund l'Ue più forte e solidale. Il presidente francese: soldi rimborsati non dai destinatari. Von der Leyen: proposta costruttiva

Berlino e Parigi propongono un piano di ripartenza economica per l'Europa dopo la crisi causata dal coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE): 500 miliardi di euro è la cifra emersa durante una videoconferenza fra Angela Merkel e Emmanuel Macron. "Dalla Germania e dalla Francia c'è adesso un chiaro posizionamento per l’Europa”, ha detto Angela Merkel. Le critiche e i dissensi fanno parte della democrazia, ha aggiunto. Soddisfatta la Von der Leyen: proposta costruttiva che va nella direzione su cui stiamo lavorando" (LA MAPPA GLOBALE DEL CONTAGIO - LE TAPPE)

Merkel: 500 mld da prendere da bilancio Ue, non prestiti approfondimento Coronavirus, le linee guida dell'Ue per la ripresa del turismo Germania e Francia sono d'accordo "su un piano temporaneo da 500 miliardi di euro che vengano dalle spese del bilancio dell'Ue, quindi non prestiti, a disposizione delle regioni e dei settori più colpiti dalla pandemia”, ha spiegato Angela Merkel a Berlino dopo il vertice in videoconferenza con Macron. Merkel ha parlato di "uno sforzo straordinario e unico" che abbia come obiettivo la "coesione dell'Europa". L'ampliamento della cornice del bilancio europeo deve essere ratificata dai parlamenti europei, e in Germania dal Bundestag, ha spiegato ribadendo che la crisi ha colpito in modo diverso i Paesi europei, "mettendo a rischio la coesione europea”. La Cancelliera ha anche aggiunto che il Recovery fund deve dare un contributo decisivo perché l'Europa "esca rafforzata e solidale dalla crisi del coronavirus”. Macron: 500 miliardi rimborsati non dai destinatari I 500 miliardi di euro del fondo di rilancio proposti dall'iniziativa franco-tedesca "dovranno essere rimborsati", ha precisato il presidente Emmanuel Macron rispondendo a una domanda dopo il vertice. "Non saranno però rimborsati dai destinatari" del prestito, ma "dagli Stati membri".