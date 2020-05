Coronavirus, Gentiloni: “Recovery fund da almeno mille miliardi”

Il commissario Ue agli Affari economici, a La Stampa, spiega che serve “per fermare la spirale del debito”. Poi sollecita un nuovo strumento per consentire investimenti privati per sostenere le aziende. E aggiunge: recessione disomogenea, come ripresa, è minaccia esistenziale per l’Europa

Serve un “recovery fund da almeno mille miliardi per fermare la spirale del debito”, con fondi già dai “prossimi mesi”. A dirlo, in un’intervista a La Stampa, è il commissario Ue agli Affari economici Paolo Gentiloni. L’ex premier, inoltre, sollecita un nuovo strumento per consentire, attraverso l'uso dei fondi Ue, investimenti privati per sostenere le aziende già in difficoltà e quelle entrate in crisi a causa della pandemia (CORONAVIRUS: GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA).