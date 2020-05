Mes, Gentiloni: "L’Italia può risparmiare miliardi"

Il Commissario Ue all'Economia ha parlato dopo l’ok al fondo Salva-Stati per l'emergenza causata dal Coronavirus: "Non ci saranno condizionalità al di fuori del vincolo a spendere i soldi per coprire i costi sanitari diretti e indiretti della pandemia"

"Nessuna condizionalità. Europa più forte"

approfondimento

Paolo Gentiloni poi conferma che il Mes non apporterà alcuna "condizionalità al di fuori del vincolo a spendere i soldi per coprire i costi sanitari diretti e indiretti della pandemia". Inoltre, secondo il Commissario Ue, si tratta di "linee di credito che sono il simbolo del modo diverso in cui affrontiamo la crisi: dieci anni fa un Paese nei guai chiedeva aiuto in cambio di condizioni draconiane mentre oggi, con l'Europa alle prese con una crisi comune, abbiamo uno strumento accessibile a tutti e senza condizioni". "L'Europa - conclude Gentiloni - esce più forte perché ha messo a nudo le velleità dei nazionalismi".