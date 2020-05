Coronavirus, le linee guida dell'Ue per la ripresa del turismo

Dalla riapertura delle frontiere tra Paesi con sviluppi epidemiologici simili alle misure di sicurezza da adottare negli aeroporti, la Commissione europea ha divulgato una serie di raccomandazioni per sostenere il turismo

Revocare restrizioni nelle aree con evoluzione epidemiologica simile approfondimento Coronavirus, la diffusione globale in una mappa animata Sulla ripresa della libera circolazione, l'Ue sembra spingere verso un allentamento delle restrizioni ai viaggi e dei controlli alle frontiere che "dovrebbero essere revocati per le regioni, le aree e gli Stati membri con un'evoluzione positiva e una situazione epidemiologica abbastanza simile". La commissaria Ue agli Affari interni, Ylva Johansson, ha sottolineato che è importante mantenere un coordinamento al livello europeo e ha spiegato che quando un Paese decide di revocare le restrizioni alle sue frontiere, "apre le porte a tutti i cittadini residenti negli Stati Ue che si trovano nell'analoga situazione epidemiologica, senza discriminare sulla base della cittadinanza o del loro passaporto.

Raccomandato l'uso di mascherine e altri dispositivi di sicurezza approfondimento Coronavirus, dal primo caso ai contagi: le tappe. FOTO Presentando le linee guida dell'Esecutivo comunitario per far ripartire i trasporti in Europa, la commissaria Ue ai trasporti, Adina Valean, ha invece chiarito che l'Ue non raccomanda "in maniera specifica di avere dei posti vuoti sugli aerei" ma invita a "indossare una mascherina e altri dispositivi di protezione, sia ai passeggeri che all'equipaggio". La prossima settimana, comunque, l'Easa (Agenzia europea per la sicurezza aerea) e l'Ecdc (Agenzia Ue per la prevenzione e il controllo delle malattie) dovrebbero presentare ulteriori linee guida tecniche per "facilitare un approccio coordinato e assistere le autorità nazionali".

Vietata vendita di cibo sui mezzi di trasporto approfondimento Coronavirus Italia, Franceschini: "Due miliardi per aiutare turismo" Tra le raccomandazioni dalla Commissione europea per garantire la sicurezza dei trasporti pubblici in Ue nei prossimi mesi c'è anche il divieto di vendere cibo, bevande o altri prodotti a bordo dei mezzi di trasporto. L'invito è diretto a limitare al minimo il contatto fisico. L'Unione inoltre incoraggia i passeggeri ad acquistare i biglietti online e ridurre il numero di persone a bordo dei mezzi di trasporto per facilitare il distanziamento sociale. Nel caso in cui non fosse possibile mantenere un'adeguata distanza tra i passeggeri, le compagnie sono invitate ad applicare misure aggiuntive come l'obbligo di portare maschere di protezione e fornire ai lavoratori del settore materiale protettivo adeguato. La Commissione Ue promuove inoltre l'installazione di barriere fra i passeggeri e i conduttori e la messa a disposizione dei gel disinfettanti sia sui mezzi pubblici che negli hub come stazioni e aeroporti.