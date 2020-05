Il ministro dei Beni Culturali parla di un bonus da spendere per i viaggi dell'estate 2020: "Sarà l'anno delle 'vacanze italiane' – ha spiegato in un'intervista al Corriere della Sera - perché il turismo internazionale, extraeuropeo, difficilmente potrà ripartire"

La norma del decreto che aiuterà le persone a poter fare le vacanze vale oltre 2 miliardi di euro per il turismo. È questa la stima del ministro dei Beni culturali Dario Franceschini. In un’intervista al Corriere della Sera, il ministro ha parlato della norma che aiuterà le persone a poter andare in vacanza. Anche se, spiega Franceschini, "saranno vacanze diverse; avremo dei limiti con cui convivere, dal distanziamento alle mascherine, alla prudenza". Arriva il "tax credit vacanze", ma per i viaggi all’estero bisognerà aspettare (AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA).

Il "tax credit vacanze"

Quello di cui ha parlato il ministro è un portafoglio tutto dedicato alle vacanze: "La misura che aiuterà famiglie e imprese è il tax credit vacanze, un bonus da spendere entro il 2020 in alberghi e strutture ricettive per persone sotto un reddito Isee di 40 o 50mila euro, stiamo definendo. Parliamo di 150 euro per un single e di una somma fino a 500 euro per coppie con figli aiuterà le famiglie e porterà nel comparto turismo oltre 2 miliardi di euro diretti, perché questo costa la norma, oltre all'indotto che creerà. Un intervento straordinario, tra i più importanti dell'intera manovra".