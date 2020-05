Coronavirus Italia, i "bond" per prenotare l'ombrellone in spiaggia

Nasce una piattaforma per acquistare voucher flessibili validi per aggiudicarsi un posto in spiaggia questa estate. Se si tornerà al mare, infatti, sarà importante limitare le presenze per evitare assembramenti

Assicurarsi il posto in spiaggia con flessibilità e garantire agli stabilimenti liquidità già prima di riaprire, in questa estate difficile a causa dell'emergenza coronavirus (LE IPOTESI SALVA-TURISMO). E' l'obiettivo con è stata creata la piattaforma "Sun Bond", dove è possibile comprare voucher validi per un ombrellone e due lettini utilizzabili per tutta la stagione 2020 nelle strutture aderenti. L'idea nasce dai creatori di Ombrellove, app operativa dal 2018 per la prenotazione dei posti in spiaggia.