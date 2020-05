1/15 ©Getty

Non c’è ancora il via libera agli allenamenti collettivi per le squadre di serie A. Si prosegue, per il momento, ancora con sessioni individuali o a piccoli gruppi. Alla Continassa, intanto, si rivede anche Cristiano Ronaldo tornato a Torino dopo la quarantena in Portogallo

Juve, Cristiano Ronaldo è tornato alla Continassa per test e visite