Il ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia lo ha annunciato in una diretta Facebook sulla pagina di Italia Viva. "In realtà il Dpcm prevede la possibilità da parte delle Regioni eventualmente di anticipare o posticipare, a seconda della situazione dello stato epidemiologico del territorio regionale", ha precisato. Per l’apertura in sicurezza stanziati 185 milioni di euro: "È l'investimento più alto in questo settore nella storia della Repubblica"

I centri estivi potranno aprire dal 15 giugno. Lo ha annunciato il ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti in una diretta Facebook sulla pagina di Italia Viva. "La bella notizia è che i centri estivi potranno aprire il 15 giugno, in realtà il Dpcm prevede la possibilità da parte delle Regioni eventualmente di anticipare o posticipare, a seconda della situazione dello stato epidemiologico del territorio regionale - ha precisato Bonetti -. Questa apertura potrà essere fatta eventualmente anche con ulteriori specificazioni di regole e protocolli a livello regionale” (CORONAVIRUS: GLI AGGIORNAMENTI LIVE).