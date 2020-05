"Dobbiamo rafforzare i meccanismi di allarme rapido, lo scambio di informazioni, l'identificazione delle migliori pratiche per migliorare la preparazione alla pandemia della comunità internazionale". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte alla sessione conclusiva della 73esima Assemblea mondiale della salute dell'Oms incentrata sull'emergenza Coronavirus. "Abbiamo lanciato l' ACT Tools Accelerator, una piattaforma globale per accelerare gli sforzi per un vaccino, strumenti terapeutici e diagnostici e garantire un accesso universale ed equo a questi trattamenti salvavita. Non dovremmo lasciarci nessuno alle spalle", ha aggiunto Conte.