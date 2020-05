Coronavirus, idee per il dopo: gli ospiti della quarta puntata

Martedì 19 maggio torna su Sky TG24 "Idee per il dopo", l’approfondimento che prova a comprendere come cambierà nel profondo la nostra vita e la nostra società dopo la crisi del coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LE FOTO SIMBOLO). Ospiti del direttore Giuseppe De Bellis, nella quarta puntata del programma, saranno: Megan Greene, Alessia Melegaro, David Quammen, Riccardo Sabatini e Lawrence Wright.

Sensibilità diverse per immaginare come ripartire

Durante la tavola rotonda digitale si rifletterà sulle idee per ripensare la società e comprendere l’impatto che il Covid-19 avrà su di noi, come collettività e come individui. Per riuscirci si confronteranno esperti dalle diverse specializzazioni e sensibilità. Per l'occasione, collegati con lo studio ci saranno: Megan Greene, che è senior fellow della Harvard Kennedy School e columnist del Financial Times; Alessia Melegaro, direttrice del Covid Crisis Lab dell’Università Bocconi; David Quammen, scrittore e divulgatore scientifico; Riccardo Sabatini, scienziato e imprenditore, specializzato nella modellistica numerica di sistemi complessi; e infine Lawrence Wright, saggista, premio Pulitzer e giornalista del settimanale The New Yorker.