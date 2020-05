Prende il via "Idee per il dopo", una tavola rotonda virtuale tra filosofi, scienziati, antropologi, sociologi ed economisti per capire come sarà la "nuova normalità" dopo l'emergenza sanitaria del Covid-19. Appuntamento ogni martedì alle 20,30

Quattro appuntamenti con "Idee per il dopo", nuovo spazio di approfondimento di Sky tg24 - curato e realizzato dal direttore Giuseppe De Bellis - trasmesso ogni martedì alle 20.30 e disponibile anche on demand e su questo sito. Ospiti della prima puntata Alec Ross, Paul Berman, Gideon Lichfield, Gianpiero Petriglieri e Carlo Ratti (LA PRIMA PARTE - LA SECONDA PARTE).

Una tavola rotonda per capire cosa ci aspetta

Come saremo dopo la crisi del Covid-19? Come potrebbero cambiare il nostro stile di vita, il nostro lavoro, la scuola dei nostri figli, la nostra socialità, le nostre abitudini? Si proverà a rispondere a tutte queste domande: due appuntamenti saranno dedicati agli scenari internazionali, altri due saranno più concentrati sulla situazione italiana. “Idee per il dopo” è una tavola rotonda virtuale per riflettere e immaginare insieme che cosa accadrà al mondo dopo il Coronavirus. Gli ospiti saranno coloro che da sempre hanno immaginato il futuro - pensatori, filosofi, scienziati, sociologi, antropologi, architetti, economisti, imprenditori - tutti collegati insieme, in uno studio dalla scenografia spettacolare e immersiva, per aiutarci a comprendere come sarà la “nuova normalità”.

Cosa succederà dopo?

Superato il picco dell’emergenza sanitaria, si dovrà ripartire e fronteggiare l’emergenza economica causata dal virus. Serviranno idee per ripensare la società, per capire come tutto questo impatterà su economia, potere e politica, per comprendere l’impatto che il Covid-19 avrà su di noi, come collettività e come individui. Futuro, società, leadership, lavoro, mobilità sono le parole chiave da cui partire, per ragionare su come potremo vivere, e convivere, con il coronavirus.

Gli ospiti

Il primo degli appuntamenti vede ospiti Alec Ross, scrittore e consulente per l’innovazione, lo scrittore e saggista Paul Berman, Gideon Lichfield, Direttore di MIT Technology Review, Gianpiero Petriglieri, professore associato di Comportamento Organizzativo della business school INSEAD e Carlo Ratti, direttore del Massachusetts Institute of Technology - - Senseable City Lab.

"Come saremo"

Il tema della ripartenza sarà al centro anche di “Come saremo” un nuovo approfondimento di Sky TG24 in onda da lunedì 27 aprile, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 15.30. In questo spazio saranno trattati gli aspetti più pratici della “nuova normalità”, per capire come cambieranno i vari aspetti della vita quotidiana e i modelli di business di quei settori particolarmente penalizzati dalle limitazioni dovute al virus: dai trasporti al tempo libero, dalla cura della persona ai viaggi.