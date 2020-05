Approvato protocollo Figc. Spadafora: 28 maggio si decide per Serie A

L'annuncio del ministro: "Il Comitato tecnico scientifico ha approvato il protocollo della Figc per la ripresa degli allenamenti di squadra". Sparisce l'obbligo di ritiro preventivo, ma scatta comunque la quarantena di 14 giorni in caso di positività sia per l'eventuale contagiato sia per tutti gli altri giocatori che possono però continuare ad allenarsi. La prossima settimana riunione con il presidente della Federazione, Gravina, e con quello della Lega, Del Pino per decidere sulla ripresa del torneo

"Il Comitato tecnico scientifico ha approvato il protocollo della Figc per la ripresa degli allenamenti di squadra dei club di calcio". Lo annuncia il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, ospite di Tg Sport su Rai 2, precisando che tra le variazioni c'è quella dei ritiri, non più necessari. Il campionato di Serie A è fermo da marzo per l'emergenza Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE).

Spadafora: “Il 28 maggio decidiamo su campionato”



Spadafora ha anche aggiunto che la prossima settimana verrà presa una decisione sull'eventuale ripartenza del torneo: ”Ho appena convocato una riunione per il 28 maggio con il presidente della Figc, Gravina, e con quello della Lega, Del Pino: per quel giorno saremo in grado di decidere se e quando far ripartire il campionato di calcio. Vogliamo ripartire, per terminare”.

No a ritiro prima, sì a quarantena se contagio

Sparisce dunque l'obbligo di ritiro preventivo per le squadre di calcio, ma scatta comunque la quarantena di 14 giorni in caso di positività sia per l'eventuale contagiato sia per tutti gli altri giocatori che possono però continuare ad allenarsi: questo, secondo il Cts, il perno delle variazioni al protocollo Figc per la ripresa degli allenamenti collettivi.